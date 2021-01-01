أخبار الهلال اليوم | أحمد أشرف يكشف الأسرار، ودونيس يتوقع بطل الدوري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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دونيس: الهلال أقرب للفوز بالدوري السعودي

توقع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يُتابع الدوري جيدًا.

دونيس الذي سبق أن تولى تدريب الهلال وصل السعودية يوم أمس لبدء مهمته تدريب الوحدة، وقد قال فور وصوله "الشباب يُقدم موسمًا رائعًا لكن الهلال استطاع العودة وأعتقد أنه الأقرب للقب الدوري".

الهلال يستأنف تدريباته والفرج يُواصل التأهيل

استأنف الهلال تدريباته الجماعية يوم أمس الجمعة بعد توقفها لمدة 5 أيام، إذ منح المدرب روجيرو ميكالي اللاعبين راحة من المران تزامنًا مع أيام الفيفا.

وقد شهد المران تدريبات فنية وبدنية استعدادًا للمباراة الكبرى أمام الاتحاد في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

من جانب آخر، واصل سلمان الفرج تدريباته التأهيلية ضمن برنامجه الخاص تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابته.

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