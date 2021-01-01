أخبار الهلال اليوم | تحليل وأرقام الخسارة، واعتراف ميكالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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ميكالي: أخطاؤنا أكثر من الاتحاد، والحظ لم يُساندنا في عديد التفاصيل

قال روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال أن الاتحاد فاز باللقاء لأنه كان الفريق الأقل ارتكابًا للأخطاء، معترفًا بتفوقه خلال الشوط الأول على فريقه.

وأضاف حول المباراة "الاتحاد استطاع الوصول إلى مرمانا بشكل أفضل خلال الشوط الأول، لكننا تحسنا في الشوط الثاني وهددنا مرماهم، الاتحاد فاز في النهاية لأن أخطاءه كانت أقل منا".

تابع "الحظ لم يُساندنا في عديد تفاصيل المباراة، أهدرنا فرصة عظيمة من كرة ثابتة في بداية اللقاء، كما أضعنا فرصًا كثيرة خلال الشوط الثاني، هدف الاتحاد الثاني كذلك كان مجرد صدفة لأنه أراد تمريرة الكرة عرضيًا، وحارس مرمى الاتحاد كان نجمهم الأول".

باهبري: الاتحاد كان الأفضل

أبدى هتان باهبري لاعب الهلال أسفه للخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي يوم أمس، مؤكدًا أن فريقه لم يُقدم الأداء المطلوب.

مضيفًا للقنوات الرياضية السعودية "لم نقدم المستوى المأمول، الاتحاد كان أفضل منا في بعض أوقات المباراة، الحظ كذلك تخلى عنا في أكثر من هجمة خلال الشوط الثاني".

أتم حول لعبه بعد غيابه طويلًا للإصابة "أعلن أن جل الجماهير الهلالية ليسوا راضين عن أدائي، لكن طبيعي أن يتراجع مستواي حين لا ألعب، لأني سأفقد نسق الأداء، وجودي في الملعب ضروري لأستعيد مستواي، وبالطبع سأشعر بضغط كبير حين أدخل والفريق يعيش وضعًا صعبًا في الملعب".

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