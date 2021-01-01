أخبار الهلال اليوم | اختبارات لياقية .. والإبقاء على التدريبات الإضافية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جوميس: الدوسري مبدع والمولد رائع .. أدعم جميع لاعبي منتخب السعودية

أكد الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، على أنه يدعم جميع لاعبي المنتخب السعودي، وليس زملائه لاعبي الزعيم فقط مع الأخضر خلال المباريات الدولية.

المنتخب السعودي حقق انتصارًا كبيرًا على شقيقه الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. الهلال اتخذ قراره النهائي بشأن استمرار جيوفينكو

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اتخذ قراره النهائي بشأن استمرار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جيوفينكو سيرحل عن الهلال بنهاية الموسم الحالي، في ظل امتلاكه عروضًا إيطالية للعودة إلى بلاده مرة أخرى. " اقرأ التفاصيل "

ميكالي يبقي على الحصة التدريبية الصباحية

قرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، الإبقاء على الحصة التدريبية الصباحية الإضافية، خاصة بعد عودة اللاعبين من الإجازة الأخيرة التي حصلوا عليها، بعد نهاية الجولة 24 ضمن منافسات الدوري.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتحاد في مباراة الكلاسيكو، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمقرر لها يوم التاسع من إبريل المقبل.

خضوع لاعبو الهلال لاختبارت لياقية

حرص الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، على اختبار لياقة اللاعبين في بداية التدريبات التي أجريت أمس على ملعب النادي.

وأظهر لاعبو الهلال قدرات لياقية عالية، حيث نجحوا في الاختبارات بدرجة كبيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.