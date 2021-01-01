أخبار الهلال اليوم | اعتراض على نجاة البريك وكريري والمنشطات في التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 3 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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سلامي لكريري والبريك" تعليق ساخر لانفلات الثنائي من عقوبات ديربي الرياض

سخر الإعلامي السعودي خالد الشعلان، من عدم صدور أي عقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الثنائي سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، ولاعب الزعيم محمد البريك. ( طالع التفاصيل )

المنشطات في تدريبات الهلال

قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بزيارة تدريبات الهلال، أمس الثلاثاء، وأخذ عينات من 11 لاعبًا.

اللاعبون الذين خضعوا للفحص هم: عبد الله المعيوف، ياسر الشهراني، بافيتمبي جوميس، علي البليهي، جانج هيون سو، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري.

من يفوز بالدوري السعودي 2021؟ مباريات الهلال والشباب والأهلي والاتحاد المتبقية

مع اقتراب الدوري السعودي 2021 من نهايته واشتعال الصدارة، تعرف على مباريات رباعي المقدمة المتبقية ومن يفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم؟ ( طالع التفاصيل )

24 مناسبة والحزم ضحية مستمرة .. السعوديون محرزوا الهاتريك خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أحرز عبدالله المقرن لاعب الرائد "هاتريك" في مرمى العين في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليعود اللاعب السعودي للظهور مرة أخرى في تسجيل الهاتريك، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يحرز "هاتريك" من اللاعبين المحليين خلال آخر 10 سنوات من الدوري السعودي للمحترفين.

13 لاعبًا في وقتٍ سابق خلال آخر 10 سنوات بالدوري السعودي للمحترفين أحرزوا 24 هاتريك، وسنرصد لكم هؤلاء اللاعبين وأهداف "الهاتريك" الخاصة بهم خلال التقرير التالي. ( طالع التفاصيل )

دور ممرضة سعودية وبحث لـ8 سنوات .. لاعبون ومدربون أشهروا إسلامهم بالدوريات العربية

عديد الأجانب سواء مدربين أو لاعبين قدموا للعمل بالدوريات العربية، منهم من لا يخرج دوره وتأثيره عن إطار المستطيل الأخضر، ومنهم من يقوده القدر لتغيير كلي في حياته، مقررًا تغيير ديانته، وتختلف الأسباب من بين شخص وآخر، لكن في النهاية الجميع يجتمع على القناعة بالدين الإسلامي. ( طالع التفاصيل )