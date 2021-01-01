أخبار الهلال اليوم | الزعيم ينافس لضم لاعب الأهلي وبانيجا يهزم جوميس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 7 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

تقارير .. آل فتيل يرفض عرض الأهلي .. وصراع بين الشباب والهلال على ضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن محمد آل فتيل، مدافع فريق النادي الأهلي، رفض آخر عرض تقدم به النادي الأهلي، من أجل تجديد عقده، وأنه يدرس العروض التي وصلت له. ( طالع التفاصيل )

سبب غياب كويلار

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سبب غياب الكولومبي جوستافو كويلار؛ لاعب الهلال، عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الرائد، يرجع إلى أسباب طبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب حتى يكون جاهزًا 100%، مفضلًا عدم المجازفة به، على أن يشارك في المباراة المقبلة أمام الوحدة.

بانيجا يهزم جوميس

حصل الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ لاعب الشباب السعودي، على لقب أفضل لاعب بغرب آسيا بشهر فبراير الماضي،من قبل الاتحاد الآسيوي.

الاتحاد القاري أطلق استفتاءً للجماهير، فاز به بانيجا بنسبة 32.27%، فيما حل الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي ثانيًا، تلاه محمد مرمور؛ لاعب تشرين السوري، وحماد أحمد؛ لاعب القوة الجوية العراقي.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك بعد انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )