أخبار الهلال اليوم | إدارة الزعيم تؤمن نفسها وصدمة جيوفينكو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إدارة الهلال تؤمن نفسها

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بدأت التحرك للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، إذ لا تنوي تجديد عقد البرتغالي جوزيه مورايس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزعيم وضعت أكثر من اسم تدريبي في حساباتها وفتحت خطوط اتصالات معهم، إذ ترغب في التأمين المبكر للجهاز الفني، كي يتعرف على الفريق بصورة جيدة ويحدد احتياجاته من الصفقات.

مفاضلة بين الفرج وكنو

يسعى جوزيه مورايس؛ المدير الفني للهلال، لإيجاد البديل المناسب لتعويض غياب عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الفريق، عن المباراة المقبلة أمام الباطن.

وأشارت "الرياضية" إلى أن مورايس يفاضل بين سلمان الفرج ومحمد كنو، للدفع بأحدهما بجوار كويلار.

إصابة الطريس

لم يتمكن فواز الطريس؛ لاعب الهلال، من المشاركة في تدريبات فريقه أمس الثلاثاء، على إثر إصابته في مفصل القدم.

وتأكد غياب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام الباطن، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المحلي.

فهد بن نافل للجمهور: الهلال يتعرض لحملات ممنهجة وأنتم خط الدفاع

خرج فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، لتوجيه رسالة للجماهير، مؤكدًا أن ناديه يتعرض لحملات ممنهجة، لتشتيت ذهن لاعبيه عن حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

فيديو | "الصفقات حرام على النصر وحلال على الهلال؟"

تعجب سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، من تعامل الإعلام مع إبرام الهلال صفقات قوية، مشيرًا إلى عدم ترديد نغمة "التوازن المالي" مثلما حدث مع العالمي في الموسم الماضي. ( طالع التفاصيل )

بعد التعاقد مع ماريجا .. رسالة إلى جوميس "هل أصبحت النهاية حتمية مع الهلال"؟!

نادي الهلال استمر في إبرام الصفقات القوية خلال السنوات الأخيرة، بضم نجوم لهم ثقلهم في الدوريات الأوروبية بشكل كبير، وكان أبرزهم هم الفرنسي بافيتمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندريه كاريلو وغيرهم من النجوم الكبار الذين قدموا الكثير بقميص الزعيم وأصبحوا الأبرز داخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

"فوضى مقصودة ضد الهلال والدوري لا بد أن يضيع"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز أن هناك البعض يتعمد تشتيت تركيز لاعبي نادي الهلال السعودي خلال هذه الفترة الحرجة من أجل ضياع اللقب المحلي عليهم، منتقدًا ترديد أنباء عن التعاقدات والصفقات الجديدة. ( طالع التفاصيل )

عضو سابق: "صفقات الهلال تصيبهم في مقتل .. ويتحسرون على شفافيته"

تحدث عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق على الصفقات التي يعقدها الزعيم خلال السنوات الأخيرة دون الدخول في دوامة الديون. ( طالع التفاصيل )

هل كان سينضم لبيراميدز؟ .. آل الشيخ يكشف تفاوضه مع تاليسكا "صفقة الهلال"

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاوضه من قبل مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لضمه لأحد الأندية التي كان يمتلكها من قبل. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة عن جيوفينكو .. "سيرحل عن الهلال وليس الرياض!"

فجر سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل عن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنه بالموسم المقبل سيلعب لنادٍ آخر بالعاصمة "الرياض". ( طالع التفاصيل )