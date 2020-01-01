أخبار الهلال اليوم | التفاوض مع محترف برازيلي وفائدة تخفيض رواتب اللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 أبريل

تصدرت تقارير المفاوضات مع البرازيلي تاليسكا، أخبار الهلال اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ...

محترف بالدوري الصيني ضمن خيارات إدارة الهلال لدعم الهجوم

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال وضع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي جوانزو ايفرجراند الصيني ضمن حساباته من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.(طالع التفاصيل)

أزمة كورونا تُجبر الأندية السعودية على قرارات جديدة

يبدو أن أزمة فيروس كورونا ستُجبر الأندية السعودية على العديد من القرارات الجديدة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بقرار تخفيض رواتب اللاعبين.(طالع التفاصيل)

4 أندية توفر 28 مليون ريال سعودي بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين

كشفت تقارير محلية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50 في المئة.(طالع التفاصيل)

هتان باهبري: واثق من تحقيقنا لقب الدوري السعودي

تحدث هتان باهبري لاعب الهلال السعودي عن ثقته بالحصول على لقب الدوري السعودي في حال استئناف مباريات البطولة بعد عودة النشاط الرياضي.

باهبري قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أتمنى استكمال الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وحصد اللقب في نهاية المطاف بإذن الله، ثقتي كبيرة في كتيبة الهلال".

وعن التتويج بدوري أبطال آسيا، قال نجم الهلال: "بالتأكيد شعور لا يوصف كنت في غاية السعادة مثل جميع الهلاليين".