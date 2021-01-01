أخبار الهلال اليوم | رسالة صالح النعيمه، والأكثر تسديدًا في المواسم الخمسة الأخيرة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

رسالة مهمة من صالح النعيمه للاعبي وجماهير الهلال

وجه صالح النعيمه أسطورة الهلال وكرة القدم السعودية رسالة مهمة للاعبي وجماهير الفريق الأزرق ، وقد طالب عشاق النادي بالوقوف معه ودعم لاعبيه في تلك الفترة الصعبة.

الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبه ..

لأخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي أعدتم عليها وفقكم الله ..

للجمهور الهلالي العزيز الهلال بحاجتكم في التعثر اكثر من الفرح ، ابطالنا اللاعبين اسعدونا كثيراً وحان الوقوف معهم .. pic.twitter.com/gcB3YJra6q — صالح النعيمه (@S_AlNeayma) February 26, 2021

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين عتبهم عتب محبه .. لأخواني اللاعبين ثقتي بكم كبيرة وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي أعدتم عليها وفقكم الله .. للجمهور الهلالي العزيز الهلال بحاجتكم في التعثر اكثر من الفرح ، ابطالنا اللاعبين اسعدونا كثيراً وحان الوقوف معهم ..".

الهلال يختتم تدريباته في الرياض ويُغادر إلى الإحساء اليوم

من المقرر أن يختتم الهلال تدريباته في الرياض عصر اليوم السبت ومن ثم يُغادر إلى الإحساء استعدادًا لمواجهة الفتح يوم غدٍ الأحد ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وطبق المدرب روجيرو ميكالي خلال تدريب أمس الجمعة عددًا من الأفكار التكتيكية والجمل الفنية، وأدى اللاعبون مناورة فنية على جزء من الملعب.

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