أخبار الهلال اليوم | حكام أجانب لكلاسيكو الاتحاد .. ورسالة جوميس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. غياب لاعبي فريقين كبيرين، ووجه جديد من الاتحاد

كويلار يحدد موقفه من البقاء مع الهلال بعد تلقيه عروضًا برازيلية وإيطالية

كشف الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط نادي الهلال، عن موقفه من البقاء مع ناديه، بعد تلقيه عروضًا رسمية من جانب أندية إيطالية وبرازيلية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كويلار يقدم أداء ثابت ومميز منذ انضمامه لصفوف نادي الهلال، خلال صيف 2019، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، ليصبح واحدًا من أهم عناصر الزعيم. " اقرأ التفاصيل "

سيطرة للاتحاد والهلال وظهور خجول للنصر والشباب .. أكبر النتائج في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

كان النصر على بُعد هدف واحد فقط من معادلة الانتصار الأكبر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق موسم 2008-2009، ذلك حين هزم الباطن في الجولة الماضية 7-0، ليُحافظ الاتحاد على رقمه القياسي بانتصاره على القادسية موسم 2011-2012 بنتيجة 8-0 وهو أكبر فوز في تاريخ الدوري في عهد الاحتراف.

نستعرض معًا أكبر نتائج الدوري السعودي للمحترفين ونلحظ سيطرة الاتحاد والهلال على القائمة مع تواجد للنصر والشباب. " شاهد التفاصيل ".

الاتحاد يحول مبلغ جلب حكام أجانب لمواجهة الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قامت بتحويل مبلغ جلب حكام أجانب، من أجل إدارة مباراة الفريق أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو السعودية.

وأشار أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن القرار جاء بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الدور الأول بين الفريقين بشهادة جميع الحكام، مشيرًا إلى أن هذا لا يلغي ثقتهم بالحكم المحلي.

جوميس يوجه رسالة لجماهير الهلال

وجه الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قام بنشر صورة له وهو يتناول وجبة الغداء.

وكتب جوميس: "عندما يتم دعوتك لتناول الغداء، ويتم عرض عليك حلوى رائعة، ولكن اللون الذي ترتديه يذكرك بأهدافك حتى لا تغيب عن بالنا أبدًا"، في إشارة منه لارتداء اللون الأزرق وهو لون الزي الرسمي للهلال.