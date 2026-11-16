أخبار الهلال اليوم | أسطورة مغربية وراء تألق بونو .. رحيل نجم أجنبي قريبًا وصدمات الأخضر تتوالي!

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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الإصابات تتوالى على الهلال

أعلن المنتخب السعودي عن عدم استكمال سلطان مندش، جناح الهلال، للحصة التدريبية، إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، وسيخضع لفحوصات طبية من أجل تقييم إصابته، لتتقلص فرصه في المشاركة بودية أوزبكستان، الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد إفادة الهلال، عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، بعودة ظهيره محمد محزري إلى الرياض، حيث يتواجد في العياد الطبية بمركز الماجدية الرياضي، فيما يخضع لآشعة على موضع إصابته التي تعرض لها مع المنتخب السعودي، وتسببت في استبعاده من معسكر قطر.

وسط مخاوف تفاقم الإصابة: الهلال يحسم الجدل.. "هكذا شارك روبن نيفيش أمام الدنمارك"!

وكأن جورج جيسوس، أراد أن يكون شاهدًا على مرحلة "انهيار ما بعد اعتزال رونالدو"، هكذا كان الحال مع نجم وسط ميدان الهلال، روبن نيفيش، الذي أثار استدعاؤه لقائمة البرتغال، في فترة التوقف الدولي، حالة واسعة من الجدل، في ظل معاناته من إصابة.

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النخبة في أرامكو؟

أشارت مصادر لبرنامج "المنتصف"، إلى وجود توجه لنقل الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع، من مدينة جدة إلى الخبر، من أجل إقامتها على ملعب أرامكو، في ظل التقارير التي تفيد بأنه تم تحديد يوم 27 ديسمبر موعدًا لافتتاح الملعب رسميًا.

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بونو يكشف السر

كشف ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عن السر وراء طريقة تصديه لركلات الترجيح، دون الارتماء على الكرة، كما حدث مؤخرًا أمام النيجر، مؤكدًا أن الأسطورة المغربية بادو الزاكي، كان السر وراء تألقه.

وأوضح بونو، في ليلة احتفاله بالمباراة المئة مع منتخب المغرب، أنه عندما كان في نادي الوداد، كان بادو الزاكي ينصحه بالتصدي لركلات الجزاء بهذه الطريقة، مؤكدًا أنه كان يطقبها قبل ذلك، قبل أن يعاود اسلوبه مؤخرًا، ويحقق نتيجة إيجابية.

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