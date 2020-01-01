أخبار الهلال | اقتراب رحيل جيوفينكو والزعيم يتفوق على أندية عالمية

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 9 إبريل

أخبار الهلال تصدرتها الحديث عن رحيل جيوفينكو، وتفوق الزعيم على أندية عالمية، وذلك في ظل توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، بجانب دوري أبطال آسيا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 9 إبريل 2020 ...

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خطوة جديدة من جيوفينكو للرحيل عن الهلال

أشارت أحدى الصحف الإيطالية إلى أن وكيل أعمال جديد يعمل حاليًا على مفاوضات اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال الحالي مع نادي بارما الإيطالي.

وبحسب موقع "areanapoli" فإن جيوفينكو يرغب في العودة لبلاده؛ لأجل تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، معتبرًا أن عودته لنادٍ إيطالي ستكون بوابة العودة للمنتخب.

وأضافت التقارير الإيطالية أن وكيل جيوفينكو الجديد لديه علاقات جيدة مع المدير الرياضي بنادي بارما الإيطالي دانييل فاجيانو.

وأكدت التقارير أن وكيل لاعب الهلال اتخذ بالفعل خطوات لوضع أسس اتفاق محتمل، مع نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وكشفت الموقع الإيطالي أن المال لم يعد العامل الحاسم في اختيارات جيوفينكو، وهو لا يُمانع التخلي عن العشرة ملايين التي يكسبها حاليًا في الرياض.

مدرب الهلال يكشف سبب عدم التدريب في أوروبا

كشف المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي سبب التواجد حاليًا على رأس الجهاز الفني بنادي سعودي وعدم التواجد في القارة الأوروبية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "gsp.ro" الرومانية أكد رازفان على إنه غير متحمس للعودة إلى تدريب أحد الفرق الأوروبية في الوقت الحالي.

وأضاف صاحب إنجاز دوري أبطال آسيا مع الهلال : "بالنسبة لنا كرومانيين من الصعب جدًا تدريب فرق كبرى في القارة الأوروبية".

مدرب باختاكور: كورونا أوقف حياة الجميع.. ونتطلع لمواجهة الهلال

تحدث شوتا أرفيلادزه المدير الفني لباختاكور الأوزبكي، عن مواجهة الهلال السعودي، المقرر لها في دوري أبطال آسيا بدور المجموعات.

منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم.

وقال أرفيلادزه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "خلال النسخة الحالية، تواجدنا في دوري الأبطال بمجموعة صعبة للغاية".

وأضاف مدرب باختاكور الأوزبكي: "وقعنا بالمجموعة مع الهلال السعودي بطل النسخة الماضية، وفي الوقت الحالي نتطلع لمواجهته خلال الفترة المقبلة بعد استئناف المنافسات".

الهلال السعودي يتفوق على كبار أندية العالم عبر تويتر

وصل نادي الهلال السعودي إلى رقم جديد عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تمكن من الوصول إلى 9 مليون متابع عبر الموقع.

ويُعد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأشهر في منطقة الخليج وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مما يجعل جماهير الأندية تتفاخر بالشعبية والشهرة الأكبر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام.

ودشن الجمهور الهلالي عبر تويتر وسم “الهلال 9 مليون متابع”، الذي تم تداوله والتفاعل معه من قبل الجمهور الهلالي خلال وقت قصير.

ويُعد حساب الزعيم الهلالي عبر "تويتر" الأكثر شهرة في السعودية، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، متفوقًا على جميع الأندية.

الهلال يتواجد في المقدمة وبفارق شاسع عن باقي حسابات الأندية بـ 8.9 ملايين متابع، ويُعد حساب نادي الهلال هو سابع أكثر حسابات الأندية بالعالم متابعة على منصة تويتر بعد كل من أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وأندية مانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية.