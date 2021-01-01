أخبار النصر اليوم | أيمن يحيى يستعد للسفر إلى ألمانيا، ومفاضلة بين لاعبين لتعويض بيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

إقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري السعودي .. عودة بيتروس وظهور 3 أسماء جديدة

المنتخب السعودي يُغير هوية مرسول بارك

طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من شركة الوسائل صاحبة حق استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود تغيير هويته خلال استضافته لمباراتي المنتخب السعودي أمام الكويت وفلسطين، بحيث يُزال شعار وألوان نادي النصر وتُستبدل بتلك الخاصة بالمنتخب السعودي.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اجتماعًا سيجمع ممثلين من الشركة مع مسؤولي الاتحاد السعودي للحديث عن التغييرات المطلوبة، وقد أوضحت أنها لن تكون جوهرية ولن تتضمن زيادة إضاءة الملعب لأنها مطابقة بالفعل لمواصفات الاتحادين الدولي والآسيوي.

أبرز التغييرات حسب الرياضية ستكون في غرف تغيير ملابس اللاعبين والممرات في الملعب، وذلك بوضع هوية المنتخب السعودي بدلًا من هوية نادي النصر خلال المباراتين، ومن ثم تعود هوية العالمي كما كانت عليه.

هورفات يُفاضل بين النجعي وعسيري لتعويض بيتي مارتينيز

أظهرت المناورة الفنية التي أجراها النصر خلال مران الأمس أن المدرب ألين هورفات مازال يُفاضل بين سامي النعجي وعبد الفتاح عسيري للعب بأحدهما كصانع ألعاب تعويضًا لغياب المصاب بيتي مارتينيز.

إذ بدأ النجعي المناورة مع الفريق الأساسي ومن ثم انتقل للعب مع الرديف مع تواجد عسيري بدلًا منه وبجانبه الثنائي نور الدين أمرابط وخالد الغنام.

النصر يستعد لمواجهة العين مساء غدٍ الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أيمن يحيى ينتظر تأشيرة ألمانيا للمغادرة

ينتظر أيمن يحيى مهاجم النصر موافقة السلطات الألمانية على منحه تأثيرة لدخول البلاد لمغادرة السعودية إلى ألمانيا بهدف الخضوع إلى عملية جراحية هناك لعلاج أسفل عضلات البطن.

وتتوقع المصادر الصحفية المتابعة للنادي غياب اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل اضطراره لقضاء فترات من الحجر الصحي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، بجانب الوقت اللازم للعلاج والتأهيل.

اختفاء وهروب وإجبار .. صفقات أثارت الجدل بتاريخ كرة القدم ولم تتم

واحدة من تلك الصفقات التي أثارت الجدل ولم تتم كان النصر أحد أطرافها. التفاصيل هنا