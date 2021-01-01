أخبار النصر اليوم | رسالة عسيري القوية لزملائه، وتعليق هورفات على مستقبله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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هورفات: مستقبلي؟ لا أفكر سوى بتحقيق نتائج جيدة مع النصر

أكد ألين هورفات المدير الفني المؤقت للنصر أنه يستمتع بعمله مع الفريق ولا يُفكر سوى بتحقيق النتائج الجيدة معه، موضحًا أنه لا يُفكر أبدًا بمستقبله وما ستحمله الأيام القادمة.

هورفات أبدى سعادته بالفوز على الأهلي في جدة، مشيرًا إلى أن الفوز خارج الرياض هو ما كان ينقص النصر ليُحقق تلك القفزة المطلوبة في جدول الترتيب.

مضيفًا "كنا نفتقد للفوز خارج ملعبنا، وهو ما كان ينقصنا لتحسين موقعنا في جدول الدوري، نهدف لإنهاء الموسم في مركز جيد لأنه لا يليق بنا كفريق كبير إنهاء الموسم في المركز السابع أو الثامن".

أتم حول مستقبله "السؤال حول مستقبلي يتكرر كثيرًا، لا أفكر بذلك أبدًا وكل تركيزي حول تحقيق شيء ما مع النصر، سأبذل قصارى جهدي مع الفريق طالما أنا معه وفي الملعب، أنا أستمتع بالعمل مع نخبة اللاعبين الموجودين لدينا وكذلك بالعمل مع إدارة النادي".

عبد الفتاح عسيري: النصر هو منتخب، لكن علينا إثبات أفضليتنا في الملعب

أبدى عبد الفتاح عسيري سعادته بالفوز على الأهلي، موضحًا أن الفوز على الكبار له طعم مختلف ومؤكدًا أن المباراة تُمثل أيضًا تجربة قوية قبل مباراة الكأس القادمة.

واعترف عسيري بأن مواجهة الأهلي لم ترتق للمستوى المطلوب فنيًا، مضيفًا "لم تكن المباراة ممتعة لكن حققنا الأهم وهو الفوز، كنا بحاجة لذلك الفوز وبتلك الطريقة سيمنحنا دفعة معنوية كبير استعدادًا لمواجهة الكأس".

أتم موجهًا رسالة قوية لزملائه "نمتلك لاعبين مميزين، النصر هو منتخب، لكننا لا نحقق النتائج المطلوبة، علينا إثبات أفضليتنا كلاعبين داخل الملعب، الجماهير تنتظر النتائج وليس الكلام، أتمنى أن نستقر جيدًا ونبدأ في تحقيق الانتصارات لأن الفوز يجلب فوز، انتهت فترة الانسجام ولم يبق أمامنا سوى إثبات قدراتنا والاستعداد جيدًا لكأس الملك ودوري أبطال آسيا".

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