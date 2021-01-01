أخبار النصر اليوم | عودة مايكون، واستقالات في مجلس الإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مايكون يعود لتدريبات النصر

عاد مايكون بيريرا للمشاركة في تدريبات النصر الجماعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي فُرضت عليه عقب قدومه من البحرين، والتي قضى بها أسبوعين في فترة حجر أخرى تدرب خلالها مع نادي الرفاع الغربي.

مايكون كان قد رفض اللعب مع النصر بعد مباراة الاتحاد في الجولة الـ15 من الدوري السعودي وعاد إلى بلاده لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، لكن الإدارة نجحت في التوصل معه إلى اتفاق للعودة وقد عاد بالفعل لكنه أجبر على التواجد في فترة حجر صحي في البحرين والرياض قبل الانخراط في المران الجماعي.

استقالة 3 أعضاء من مجلس إدارة النصر

كشفت قناة 24 الرياضية أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النصر قدموا استقالاتهم خلال الأشهر الماضية.

سعود الصرامي : ٣ أعضاء من الإدارة قدموا استقالتهم لرئيس النصر.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/YlGJjGShUa — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 7, 2021

وأوضح سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر عبر برنامج الحصاد أن الثلاثي سهيل القاسم وفهد الطيار وسلمان الحلافي قدموا استقالاتهم للرئيس صفوان السويكت خلال الأشهر الماضية.

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