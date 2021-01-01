أخبار النصر اليوم | 3 أسباب للتعادل مع أبها، وانتقاد قاسٍ لهورفات وأمرابط

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 1 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 1 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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فهد الهريفي يُعدد 3 أسباب لخسارة النصر نقطتين أمام أبها

عدد فهد الهريفي أسطورة النصر أسباب التعادل المخيب مع أبها وفقدان نقطتين في سعي الفريق للتقدم في مراكز جدول الترتيب.

وأوضح الهريفي أن سوء التشكيل وتوظيف اللاعبين واستمرار أخطاء التمركز في الكرات الثابتة وغياب الكثافة العددية في منطقة جزاء المنافس هي أسباب خسارة نقطتين على ملعب مرسول بارك مساء أمس الأحد.

معوضين خير

وتستمر التعثرات بأخطائنا ..!؟



1️⃣

سوء التشكيل والتوظيف

2️⃣

عدم تحسن الاخطاء ( التمركز )

في الكرات الثابتة وكم خسارة بسببها

3️⃣

والمصيبة الكبرى لا توجد كثافة عدديه في الصندوق اثناء الهجمة او العرضيه .!؟



يجب تلافي كل ماسبق قبل الكإس .. 🙏 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) February 28, 2021

النصر كان متأخرًا في المباراة 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع والتي شهدت إحراز سامي النجعي لهدف التعادل الثمين.

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النصر راحة من التدريبات اليوم الإثنين

قرر المدرب ألين هورفات المدير الفني للنصر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وذلك عقب التعادل مع أبها مساء أمس في مرسول بارك.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة الاتفاق خارج ملعبه يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي.