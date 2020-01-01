أخبار النصر اليوم | هل استحق الفريق ركلة جزاء، واللاعبون يخسرون الملايين

جول يُقدم لكم أهم أخبار النصر السعودي اليوم 6 أغسطس 2020

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 6 أغسطس 2020 ...

المزيد من الفرق

لاعبو النصر يخسرون 3 ملايين ونصف ريال

خسر لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، قرابة الـ3 ملايين ونصف المليون ريال، وهي المكافآت مرصودة لهم من قبل أعضاء شرف النادي حال انتصارهم في مواجهة الديربي.

رئيس النصر يوجه رسالة للاعبين

صفوان السويكت الرئيس المنتخب لمدة 4 أعوام منذ منتصف 2019، كتب منشوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب فيه: «الحمد لله على كل حال، شكراً على مجهود رجال النصر، عسى الله أن يجعل مستقبل أيامنا خيراً من ماضيها».

ذهبي النصر السابق يفتح النار على إدارة السويكت

شن سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السابق، هجومًا حادًا على إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، واصفًا إياها بالضعيفة، مطالبًا برحيل الرباعي عن الفريق. طالع التفاصيل

ما هو قانون الضربات الحرة؟ وهل استحق النصر ركلة جزاء في الديربي ضد الهلال؟

في الدقيقة 39 خرجت الكرة إلى ركنية من على يسار المعيوف، وكالعادة نشبت مجموعة من الاحتكاكات بين اللاعبين في منطقة الجزاء، لكن بعد تنفيذ الكرة انطلق هوساوي للحكم وطالبه بركلة جزاء. طالع التفاصيل