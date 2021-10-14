أخبار النصر اليوم | موقف نجم الإمارات .. وتدريبات شاقة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيدرو يفرض تدريبات شاقة على لاعبي النصر

فرض المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق نادي النصر، تدريبات شاقة على الفريق أمس الأربعاء، باستثناء اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات استشفائية.

ومنح بيدرو لاعبي النصر بعض التعليمات التكتيكية في الملعب، من أجل تطبيقها، أبرزها الضغط العالي وتضييق المساحات، وسيتم تنفيذ ذلك في مواجهة الوحدة الإماراتي.

الكشف عن حقيقة انتقال ليما إلى النصر

كشف النجم البرازيلي الحاصل على الجنسية الإماراتية فابيو ليما، لاعب نادي الوصل الإماراتي، عن موقفه من العروض التي وصلت له من ناديي النصر والاتحاد السعوديان.

ليما قال خلال تصريحات على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب مواطن بالإمارات، أنه لن يرحل عن الدوري الإماراتي، وهدفه البقاء مع الوصل لسنوات طويلة.

الهلال والنصر أمام فرصة لحصد مبلغ كبير

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن ناديي الهلال والنصر أمام فرصة لحصد مبلغ 6.75 مليون ريال سعودي، وذلك في حالة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال والنصر سيحصلان على المبلغ، حال الفوز على برسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ربع مليار ريال في طريقهم للهلال والنصر والأهلي والاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مفاجأة سعيدة تنتظر أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة، بدعمهم ماليًا بشكل كبير." اقرأ التفاصيل "