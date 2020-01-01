أخبار النصر اليوم | مصير "محيط الرعب" .. وظهور إدواردو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 8 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 8 يونيو 2020 ...

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تركي آل الشيخ: أنا هلالي ومنعت انتقال العابد والشهراني إلى النصر

دخل تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السعودي الأسبق ووزير هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، في نقاش مع الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".(طالع التفاصيل)

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بسبب كراسة الشروط .. رد فعل قوي من النصر بشأن "محيط الرعب"

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، تدرس اتخاذ قرارًا قويًا بشأن المنافسة على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، بعد الاعتراض على كراسة شروط استئجار الملعب.(طالع التفاصيل)

منشطات وصفعات ومشادة مع الرئيس .. أزمات المصريين في الدوري السعودي

الدوري السعودي قبلة اللاعبين المصريين في كثير من الأوقات، عندما يضيق بهم الحال في فرقهم أو حتى دون أي مشكلات، فهي القبلة الأولى لهم، لكن الغريب أن أزمات المصريين هناك كثيرة ولا تنتهي.

الأزمات كان بطلها حسام غالي؛ قائد الأهلي المصري الأسبق، فهو عمل مشترك في كثير منها، لكن هناك آخرون تعرضوا لأزمات كذلك.(طالع التفاصيل)

مفاجأة غير سارة لجماهير الهلال بشأن وجهة إدواردو الجديدة

كشف موقع "دوري بلس" عبر مصادره الخاصة عن دخول كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال دائرة اهتمامات المنافس والعدو التقليدي "النصر" في مفاجأة كبرى وغير سارة لجماهير الزعيم.(طالع التفاصيل)