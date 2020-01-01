أخبار النصر اليوم | مايكون يستمر وإنهاء خدمات 8 موظفين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 1 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 1 مايو 2020 ...

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مايكون يبقى في النصر

مصادر الصحيفة تُشير إلى رغبة النصر في بقاء مايكون لموسم إضافي.(طالع التفاصيل)

غياب هلالي وصدارة النصر - ترتيب أعلى رواتب المحترفين بالدوري السعودي

دائمًا ما تبحث فرق الدوري السعودي منذ سنوات طويلة، عن التعاقد مع أفضل اللاعبين أصحاب المهارات الكبيرة، والذين يمتلكون سير ذاتية رائعة، من أجل قيادتها لتحقيق البطولات والإنجازات.

حرص الأندية السعودية على التعاقد مع لاعبين مميزين وعالمين، وهو ما يخلق المنافسة الشرسة بين جميع الفرق لتقديم مستويات ونتائج رائعة.

إدارات الأندية السعودية لا يهمها كم ستنفق أمام التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، هذا أمام إرضاء الجماهير، وتحقيق الإنجازات والبطولات التي ستضع أسمائهم في التاريخ.(طالع التفاصيل)

النصر يُنهي خدمات 8

إدارة النصر توقع مخالصات نهائية مع عدد من الأجهزة الفنية والطبية، وذلك للمحافظة على ميزانية النادي .(طالع التفاصيل)

تقارير - النصر ينفي الصفقة التبادلية مع جالطة سراي لضم بلهندة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن مصير النيجيري أحمد موسى جناح النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.(طالع التفاصيل)