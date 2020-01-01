أخبار النصر اليوم | فيتوريا يفتح الباب أمام الأندية البرتغالية

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 14 مايو 2020 ...

فيتوريا مدرب النصر يفتح الباب أمام عملاقي الدوري البرتغالي

المدير الفني روي فيتوريا مدرب النصر أكد إنه لا يُمانع تدريب بورتو أو بنفيكا خلال الفترة المُقبلة.(طالع التفاصيل)

بيليه الصحراء وروبينيو العرب والذئب الثائر .. ألقاب اللاعبين السعوديين

يتفاعل معلقو كرة القدم مع مهارات اللاعبين بالملعب، فتخرج منهم الأشعار وعبارات الثناء وكأنهم محترفون في تأليف الأشعار والأغاني، لكنها تخرج بصورة عفوية، ثم تتناقلها الجماهير، وتصبح رفيقًا للاعبين خلال مسيرتهم الكروية وحتى بعد اعتزالهم. وفي السطور التالية نستعرض أشهر الألقاب التي عُرف بها نجوم الكرة السعودية..(طالع التفاصيل)

رسميًا.. الاتحاد السعودي يحسم موقفه من الـ5 تبديلات وحكام الفيديو

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قرار عودة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة بعد توقف بسبب فيروس كورونا.(طالع التفاصيل)

إنجاز طوكيو و"صائد" آسيا.. أبرز المدربين في تاريخ الكرة السعودية

قائمة كبيرة من المدربين الأبرز في تاريخ الكرة السعودية، سواء محليين أو أجانب، إنجازات كبيرة قام بها المديرين الفنيين خلال تواجدهم داخل المملكة العربية السعودية.

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الدوري السعودي أصبح قبلة للمدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، بجانب بعض الإنجازات للمدربين الوطنيين على مستوى المنتخبات وضعتهم بين الكبار في قائمة شرف الكرة السعودية.(طالع التفاصيل)