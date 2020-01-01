أخبار النصر اليوم | فيتوريا يرفض فيدا ومايكون يعود

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 30 يوليو 2020 ...

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فيتوريا يرفض فيدا

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لا يرغب في ضم المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا، مفضلًا عودة البرازيلي مايكون بيريرا إلى صفوف الفريق

مهلة أخيرة من النصر لمايكون

كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي النصر أمهلت البرازيلي مايكون بيريرا، المدافع، 24 ساعة من أجل توصله إلى حل مع إدارة ناديه جلطة سراي التركي، إما بالموافقة على تمديد الإعارة حتى الخامس من أكتوبر المقبل، أو شرائه المدة المتبقية من عقده الاحترافي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021م، وإجراء مخالصة نهائية، .

رغبة جلطة سراي تُعيد مايكون للنصر

قالت تقارير صحفية محلية أن فاتح تريم مدرب نادي جلطه سراي قرر بيع عقد المدافع البرازيلي مايكون واستخدام مبلغ انتقاله للتعاقد مع لاعبين جدد، مما قد يُسهل عودته إلى نادي النصر.

الآسيوي يعتمد عدد مقاعد الأندية السعودية في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي عن عدد المقاعد للأندية السعودية، في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022. ( طالع التفاصيل )