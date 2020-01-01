أخبار النصر اليوم | فيتوريا يحسم مصير عوض خميس ويكشف عن طلباته للإدارة

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ...

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فيتوريا يطلب عدم تجديد عقد عوض خميس

أكدت تقارير صحفية إن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا نقل قراره النهائي لإدارة النصر بعدم التجديد لعوض خميس والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

فيتوريا يُحدد طلباته لإدارة النصر

كشفت تقارير صحفية عن أبرز التدعيمات التي طلبها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، حيث طلب التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي، والتعاقد مع ظهير أيمن محلي.

فيديو .. النصر يهين العدالة بـ6 أهداف .. ويعمق جراحه في منطقة الهبوط

حقق نادي النصر فوزًا عريضًا على نظيره العدالة بـ6 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السابعة والعشرون ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على ملعب "الملز".( طالع التفاصيل )

إصابة مدافع النصر وفحوصات لتحديد خطورتها

تعرض سلطان الغنام لاعب النصر السعودي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام العدالة التي انتهت بـ6 أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الفحص المبدئي للغنام أوضح أنه تعرض لكدمة في الساق، وسيكمل فحوصات غدًا من أجل الكشف عن مدة العلاج.