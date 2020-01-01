أخبار النصر اليوم | فيتوريا غاضب من اللاعبين والعنزي يكشف حقيقة شكوى النادي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 23 يوليو 2020 ...

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الوسائل تتسلم الملعب في أكتوبر المُقبل

كشفت صحيفة "الرياضية" أن العقد المبرم بين جامعة الملك سعود في الرياض، وشركة “الوسائل السعودية”، لا يتضمن تغيير اسم الملعب، الذي تمت إجراءات مراسم توقيع عقد استثماره صباح أمس، كما من المتوقع تسليم الملعب للشركة الجديدة في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية وتسلم الملعب من شركة “صلة” في سبتمبر، ومن ثم تسليمه للمتعاقد الجديد.

عبدالله العنزي : لا توجد خلافات مع النصر

قال العنزي في تصريحاته للرياضية : "لا توجد خلافات مع النصر فقد رصدت مبالغ مقدمات عقودي المتأخرة وتسلمتها بعد أن رفعتها إلى لجنة الاحتراف، ولم أشك لحظة واحدة في أنني لن أتسلم حقوقي، ولم “يجحد” أو ينكر أي أحد في النادي هذه الحقوق، وسارت الأمور بشكل سلس والحمد لله".

فيتوريا غاضب من لاعبي النصر

انتقد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أداء لاعبيه خلال مباراة تجريبية أمام الفتح خسروها أمس 1ـ3 على ملعبهم في الرياض.