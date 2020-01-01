أخبار النصر اليوم | فريق فيتوريا الجديد؟، ولاعب واحد تظهر عليه أعراض كورونا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 10 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مدرب النصر مرشح لتدريب فلامنجو

كشفت تقارير صحفية برازيلية النقاب عن وجود اسم روي فيتوريا ضمن قائمة المرشحين لتدريب فلامنجو البرازيلي، والذي أقال مدربه دومينيك تورنت بعد الخسارة أمام أتلتيكو مينيرو بأربعة أهداف دون رد في الجولة الـ20 من الدوري البرازيلي.

كانت عدة تقارير سعودية قد توقعت إقالة فيتوريا من تدريب النصر بعد خسارته أول 3 مباريات في الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

خطة لدى رابطة المحترفين لإعادة الجماهير في يناير القادم

كشفت صحيفة الميدان الرياضي النقاب عن وجود خطة لدى رابطة المحترفين السعودية لبدء عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري السعودي، وأوضحت أنه من المتوقع بدء عودة الجماهير في يناير القادم.

المريسل: لاعب واحد في النصر تظهر عليه أعراض كورونا

طمأن عبد العزيز المريسل جماهير النصر على لاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، موضحًا عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أن الجميع بحالة جيدة ودون ظهور أي أعراض باستثناء لاعب واحد تظهر عليه أعراض بسيطة لكن أموره جيدة.

جميع لاعبي #النصر المصابين بفايروس كورونا لا توجد لديهم أعراض و لله الحمد ، و أمورهم طيبة بفضل من الله

بإستثناء لاعب واحد توجد لديه اعراض بسيطة لكن اموره طيبة

دعواتكم لهم بالشفاء العاجل

و ربي يرزق أي شخص الضعف 100 مرة لما يتمناه للاعبي #النصر — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 9, 2020

وختم الإعلامي النصراوي تغريدته بالقول "ربي يعطي كل شخص 100 ضعف ما يتمناه للاعبي النصر".

النصر يبحث عن حل لإصابة عبد الفتاح عسيري في صربيا

إصابة عبد الفتح عسيري تُثير القلق في النصر، والنادي يحاول إيجاد الحل المناسب. التفاصيل هنا