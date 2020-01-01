أخبار النصر اليوم | عودة مايكون، وتوصيات فيتوريا للاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عودة مايكون وغياب مادو عن الديريي

انتعشت قائمة النصر لمواجهة الهلال مساء اليوم في خامس جولات الدوري السعودي بعودة الثنائي مايكون بيريرا وأيمن يحيى بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تأكد غياب الثلاثي عبد الفتاح عسيري ومختار علي وعبد الله مادو عن اللقاء، إذ يغيب الأول والثاني للإصابة والثالث لوفاة والده الأسبوع الماضي.

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تدريبات بسيطة ومحاضرة طويلة .. مران النصر الأخير قبل الديربي

أجرى النصر مساء أمس مرانه الأخير قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض مساء اليوم، وقد اكتفى المدرب روي فيتوريا بتدريبات بسيطة تمحورت حول الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال مباراة استاد الملك فهد الدولي.

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التدريب الذي امتد لمدة ساعة كاملة سبقه محاضرة طويلة من فيتوريا للاعبين، أكد خلالها على أهمية التركيز الكامل من الجميع طوال دقائق المباراة، ونبه إلى وجوب الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة لأنها قادرة على حسم اللقاء لأي من الطرفين.

وقد استعرض المدرب البرتغالي كذلك مقاطع فيديو تُظهر نقاط قوة وضعف الهلال، وقد اختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب شهدت تواجد المدافع مايكون بيريرا بعد تعافيه من فيروس كورونا.

مارتينيز يخوض الديربي الـ13 في مسيرته

يستعد لاعب النصر الجديد جونزالو مارتينيز لخوض مباراة الديربي الـ13 في مسيرته الكروية، حيث سبق أن لعب ديربي السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفر بليت 12 مرة.

نجم ريفر بليت السابق يمتلك حضورًا قويًا في مباريات الديربي، إذ استطاع إحراز 4 أهداف وصناعة 3 آخرين، ولا يُنسى له هدفه الحاسم في مرمى البوكا خلال إياب نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018.

ديربي الرياض .. نوفمبر أزرق

يخوض النصر ديربي الرياض أمام الهلال مساء اليوم للمرة الـ17 في شهر نوفمبر، وسيسعى لتحسين نتائجه في الديربي خلال هذا الشهر.

النصر واجه الهلال في نوفمبر 16 مباراة منذ 1980، خسر في نصفهم وتعادل في 4 مباريات ولم يفز سوى في 4، وقد خاض الفريقان المباراة ضمن الدوري السعودي ودوري المحترفين وكأس المؤسس وكأس الاتحاد والبطولة العربية.