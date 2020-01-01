أخبار النصر اليوم | استبعاد الثنائي المصاب .. ومهاجمة أبها بـ 3 لاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقارير .. الكشف عن أسباب تفاقم إصابة الصليهم مع النصر

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب تفاقم إصابة عبد المجيد الصليهم، لاعب نادي النصر ، وابتعاده عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر قادم، بعدما أجرى أشعة على موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

الأشعة أكدت على أن الصليهم يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يحتاج إلى شر من أجل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال الأخيرة، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. " اقرأ التفاصيل "

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فيتوريا يهاجم أبها بـ3 لاعبين

استقر الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على الطريقة التي سيلعب بها مباراة أبها اليوم الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قرر مهاجمة فريق أبها بثلاثة لاعبين، وهم المغربي عبد الرازق حمد الله، وأيمن يحيى والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

استبعاد عسيري والبريكان من مواجهة أبها

قرر روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، استبعاد ثنائي الفريق عبد الفتاح عسيري وفراس البريكان، من قائمة الفريق التي ستواجه أبها.

جاء استبعاد عسيري بسبب معاناته من الإصابة في عضلة الساق، بينما يعاني البريكان هو الآخر من الإصابة، في ظل عدم جاهزيته للمشاركة في المباريات.

الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "