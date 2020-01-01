أخبار النصر اليوم | لماذا لم تتم إقالة فيتوريا حتى الآن؟ وسانتوس يوافق على عرض العالمي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 2 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

سببان يعطلان إقالة فيتوريا ومحمد نور ينافس على منصب بالنصر

يرغب مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، في إقالة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تعيق اتخاذ القرار خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

سانتوس البرازيلي يوافق على عرض النصر

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن نادي سانتوس البرازيلي وافق على عرض النصر لضم المدافع لوكاس فيريسيمو مقابل 6.5 مليون دولار، أي ما يعادل 24.4 مليون ريال، رافضًا عرض نادي بنفيكا البرتغالي.

ونقلت الصحيفة عن الصحافة البرازيلية أن العالمي في طريقه لحسم الصفقة، حيث أن النصر سيدفع 3.5 مليون دولار عند التوقيع، على أن يستكمل المبلغ بعد شهر من إبرام العقد.

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وأوضحت أن قرار سانتوس النهائي سيصدر غدًا، في ظل رغبة اللاعب باللعب في أوروبا.

نصيحة المرشح السابق للسويكت

وجه صالح الأطرم؛ أحد المرشحين السابقين بانتخابات النصر الأخيرة، نصيحة إلى صفوان السويكت؛ رئيس النادي الحالي، مطالبًا إياه بعدم إقالة البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق.

وقال الأطرم، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية": "على السويكت أن يكون هادئًا وحكيمًا في اتخاذ القرارات، فالمحافظة على مكتسبات النادي؛ الإدارية والفنية والمالية، لها أهمية قصوى حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "أتمنى ألا تتم إقالة فيتوريا، المحافظة على الإدارة الفنية والمدرب وكامل طاقمه سيحقق الاستقرار للنادي".

تفاصيل اجتماع حسين عبد الغني الأول باللاعبين

عقد حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي الجديد للنصر، أو اجتماع له مع اللاعبين على هامش مران الأمس.

وقال عبد الغني، في رسالته لهم: "الدوري لا يزال طويلًا، يمكننا تعويض ما مر في المباريات المقبلة، أنتم أصحاب إمكانيات عالية وتستطيعون العودة مجددًا للمنافسة على اللقب".

علاج مكثف لعسيري

قرر الجهاز الطبي للنصر تكثيف الجلسات العلاجية لعبد الفتاح عسيري؛ لاعب الفريق، الذي يغيب عن الملاعب منذ أكثر من شهر كامل.

اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة الأهلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المحتمل أن يعود للملاعب بالجولة السابعة من الدوري المحلي.

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