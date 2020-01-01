أخبار النصر اليوم | فحص طبي جديد لعسيري، وأغرب حالات الطرد

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 21 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فحص جديد يُحدد قدرة عسيري على خوض الديربي

يُواصل عبد الفتاح عسيري جناح النصر تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي في الصالة الداخلية للنادي وبعيدًا عن تدريبات زملائه الجماعية، للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها بعد خوض 5 دقائق من مباراة الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي خلال اليومين القادمين سيُحدد موعد عودته للتدريبات وإمكانية لحاقه بنهائي كأس الملك أمام الهلال في أواخر نوفمبر الجاري، فيما تأكد تمامًا غيابه عن ديربي الدوري الذي سيُلعب بعد غدٍ الإثنين.

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مران تكتيكي مكثف للنصر وسط غياب 5 لاعبين

واصل النصر تدريباته يوم أمس استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الإثنين القادم في الدوري السعودي، وقد استغل المدرب روي فيتوريا حضور جُل اللاعبين وأخضعهم لتدريبات تكتيكية مكثفة خلال المران.

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تدريب الأمس بدأ بتدريبات الإحماء ثم مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة، وبعدها وزع فيتوريا اللاعبين على مجموعات لتنفيذ تدريبات تكتيكية خاصة ركّز خلالها على التسديد والكرات العرضية، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وغاب عن المران الثلاثي عبد الفتاح عسيري ومايكون بيريرا ويحيى الشهري للإصابة، وأيمن يحيى لإصابته بفيروس كورونا الجديد، وعبد الله مادو لوفاة والده.

المعد البدني في النصر يضع برنامجًا خاصًا لإعداد الشهري

تواجد يحيى الشهري لاعب وسط النصر يوم أمس في النادي، حيث سيبدأ برنامجًا إعداديًا تحت إشراف الإسباني هوجو كاماريرو المعد البدني للفريق.

ويستهدف البرنامج التدريبي إعداد الشهري لخوض المباريات القادمة عقب ديربي الرياض أمام الهلال، علمًا أن آخر ظهور للاعب مع فارس نجد كان في مواجهة الهلال الأخيرة بالدوري السعودي يوم 5 أغسطس الماضي.

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