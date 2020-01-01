أخبار النصر اليوم | موقف مختار وعسيري من مواجهة الاتفاق، وخطة عمل حسين عبد الغني

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 ديسمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حسين عبد الغني يحدد خطة عمله مع النصر

بدأ حسين عبد الغني مهام عمله كمدير تنفيذي لفريق كرة القدم في النصر خلال مواجهة أبها الأخيرة في الدوري السعودي.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن عبد الغني طلب من الإدارة برئاسة صفوان السويكت منحه فرصة أسبوعين لمراقبة الأوضاع وتقييمها جيدًا قبل اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة الفريق لطريق الانتصارات بعد خسائره الخمسة الصادمة في الدوري.

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النصر يُحقق أسوأ انطلاقة له في دوري المحترفين السعودي

لم يحصد النصر أكثر من 3 نقاط من مبارياته الستة في الدوري السعودي هذا الموسم، ليحُقق بذلك أسوأ انطلاقة له بعد هذا العدد من الجولات في البطولة.

الرقم الأسوأ للنصر كان موسم 2011-2012 حيث جمع الفريق 7 نقاط فقط بعد 6 جولات، لكنه هذا الموسم حطم هذا الرقم بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

الشهري يقترب من العودة

اقترب يحيى الشهري لاعب النصر من العودة إلى الملاعب والمشاركة مع فريقه في المباريات، بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي يخوضه تحت إشراف الإسباني هوجو كاماريرو المعد البدني الجديد للنادي.

الشهري الذي تواجد في عيادة النادي يوم أمس لم يلعب أي دقيقة مع النصر هذا الموسم نتيجة الإصابة.

عودة مختار علي وحسم موقف عسيري خلال يومين

شارك مختار علي في مران النصر الجماعي يوم أمس وقد بات جاهزًا لمواجهة الاتفاق في سابع جولات الدوري السعودي يوم الإثنين القادم.

من جانب آخر، يُواصل عبد الفتاح عسيري العمل وفق برنامجه التأهيلي والبدني بعد غيابه طويلًا عن الفريق بسبب إصابة عضلية في الساق، ومن المنتظر أن يُحسم موقف تواجده مع الفريق خلال مواجهة الاتفاق خلال اليومين القادمين.

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