أخبار النصر اليوم | نصيحة مستشار قانوني لإدارة السويكت ومسحة ثانية اليوم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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مسحة جديدة اليوم

يخضع لاعبو النصر والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، حاليًا للمسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا، للتأكد من نتائج الفحص الأول، والتي أظهرت إصابة 14 فردًا من الفريق بالفيروس، ما بين لاعبين ومدربين وإداريين وأطباء.

مدير كرة النصر السابق: الإصابات السبب

يرى سالم العثمان؛ مدير الكرة السابق بنادي النصر، أن كثرة الإصابات بالعالمي هي السبب في تلقي الفريق ثلاث هزائم متتالية في الدوري منذ بداية الموسم.

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وقال العثمان، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "النصر أدار الميركاتو الصيفي بصورة جيدة، وكان أفضل فريق، والإدارة قدمت عملًا كبيرًا، بجانب أن جدولة الدوري لم تكن ضد الفريق أبدًا، وكان بالإمكان تحقيق الانتصارات لولا كثرة الإصابات".

نصيحة مستشار قانوني لإدارة النصر

وجه المستشار القانوني تركي العمري، نصيحة إلى إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، بشأن الاستئناف على قرار رفض الاحتجاج الخاص بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال العمري، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "من حق النصر أن يلجأ للمحكمة الدولية كاس حال رفض استئنافه، وأتوقع أن تكون الإدارة قد طالبت الاتحاد الآسيوي بتعجيل البت في استئنافه، وفي حال اللجوء للكاس فإنني أرى أنه يجب طلب تعجيل البت في القضية، وكذلك طلب تأجيل نهائي البطولة، لحين صدور القرار".

رسميًا .. النصر يعلن 14 مصابًا بكورونا بين صفوفه وعلى رأسهم فيتوريا

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لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تحذر الأندية وتهدد بتشديد العقوبات

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