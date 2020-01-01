أخبار النصر اليوم | رسالة قاسية للجنة الحكام، وحمدالله يتراجع أمام جوميس

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جوميس يتفوق على حمدالله في مباريات الديربي

أحرز بافتيمبي جوميس مهاجم الهلال هدفه الخامس ضد النصر مساء أمس، وقد حرمت تقنية الفيديو عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر من هدف وأوقفت رصيده من الأهداف في ديربي الرياض عند 4 أهداف.

المهاجم الفرنسي أحرز هدفه الخامس في مباريات الديربي مما جعله يفك الشراكة مع النجم المغربي.

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المريسل ينتقد بقوة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي

وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل انتقادات حادة للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خسارة النصر أمام الهلال 2-0 مساء أمس.

#لجنة_الحكام_الرئيسية متى سننتهي من كل هذا !؟

اين التقنية من هدف الهلال الثاني التي علاوة ان بها شك بتسلل على قوميز فهجمة النصر قبل ان ترتد للهلال بها شك بوجود ضربة جزاء

اين الاعادة والمخرج اعاد لقطة الخيبري مليون مرة رغم وضوح انها لايوجد بها لمسة يد #ديربي_الرياض #النصر_الهلال

. pic.twitter.com/a6Xm88Z2GR — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 23, 2020

وشكك الإعلامي النصراوي في صحة هدف الهلال الثاني مبديًا دهشته من عدم إعادة اللقطة وتدخل تنقية الفيديو.

خبراء التحكيم يُجمعون على صحة قرارات حكم ديربي الرياض

أجمع خبراء التحكيم في مختلف وسائل الإعلام على صحة قرارات الحكم الأوروجواياني أندريس كونيا خلال مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض مساء أمس.

الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد :

قرار صحيح من الحكم بإلغاء هدف النصر الأول عند الدقيقة 65" لوجود التسلل.. و رجوع الحكم لـVAR فيما بعد بسبب ضغط من لاعبي #النصر . #الهلال_النصر pic.twitter.com/tj0Om1fuiM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

الحكم المصري محمد كمال ريشة المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية أكد صحة قراري الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال ضد مايكون بيريرا وإلغاء هدف النصر للتسلل، وقد أشاد بشخصية الحكم وتعامله مع أحداء اللقاء الذي انتهى هلاليًا بهدفين دون رد.

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