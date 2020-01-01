أخبار النصر اليوم | فحص طبي لمارتينيز، وأولى كلمات الحلافي بعد الرحيل

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فحص طبي لحسم موقف مارتينيز من مواجهة أبها

يخضع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز اليوم الإثنين لفحص أشعة على موضع إصابته في القفص الصدري لتحديد مدى قدرته خوض مواجهة أبها في الدوري السعودي يوم الخميس القادم من عدمها.

اللاعب كان قد خرج من مباراة النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك عن الدقيقة الـ65، وقد أوضح المدرب روي فيتوريا أن خروجه كان بناءً على طلب منه لشعوره بآلام قوية في الصدر عقب احتكاكه بلاعب وسط الهلال جوستافو كويلار.

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اللاعب أوضح للجهاز الطبي يوم أمس الأحد أنه مازال يشعر بآلام بسيطة في صدره، ولذا تقرر أن يخضع لفحص طبي بالأشعة ومن ثم سيُحدد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

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الصحافة البرتغالية تتوقع إقالة فيتوريا

توقعت صحيفة آبولا البرتغالية إقالة روي فيتوريا من تدريب النصر بعد خسارتيه أمام الهلال في أسبوع واحد، إذ عنونت خبرها حول خسارة نهائي الملك بـ "فيتوريا يترنح في السعودية".

وأوضحت الصحيفة أن خسارة فيتوريا مع النصر نهائي كأس الملك 2-1 أمام الهلال تاريخية نظرًا لأنها الثانية في خلال أسبوع أمام المنافس التقليدي، مشيرة إلى أن إقالة المدرب وشيكة عقب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم.

أولى كلمات الحلافي بعد استقالته من منصبه

أعلن النصر مساء أمس قبول استقالة عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بالنادي، وقد نشر بيانًا عبر تويتر النصر الرسمي شكر خلاله الجميع في النصر لمساندته خلال فترة إشرافه على الفريق وتقدم باعتذاره عن أي تقصير حدث.

بعد قبول استقالته من الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم ..

الأستاذ عبدالرحمن الحلافي يوجه رسالته . #شكرا_عبدالرحمن_الحلافي pic.twitter.com/cIAr0Aw8ab — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 29, 2020

وأضاف في بيانه "بذلت ما في وسعي وأترك المجال لغيري ليُكمل المسيرة من باب تغليب المصلحة العامة وتحمل المسؤولية. يبقى النصر كيان فوق الجميع وكما جئت من المدرب أعود إليه منكم وبكم وسأبقى خادمًا لهذا الكيان".

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