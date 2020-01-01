أخبار النصر اليوم | أبرز سلبيات العالمي في الدوري السعودي، وإصابة جديدة بكورونا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 17 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

أوبتا تكشف عن واحدة من أبرز سلبيات النصر في الدوري السعودي هذا الموسم

كشفت شركة الإحصائيات البارزة أوبتا المزود الرئيسي للدوري السعودي بالأرقام والإحصائيات عن أبرز سلبية عانى منها النصر هذا الموسم في الدوري السعودي وهي متعلقة بالتسديد على المرمى.

إذ أثبتت الأرقام أن النصر هو أقل الفرق باستثناء ضمك نجاحًا في تحويل تسديداته على المرمى إلى أهداف، بنسبة بلغت 8.2%، فيما الأسوأ كان ضمك بـ7.5%.

المزيد من الفرق

الأرقام أظهرت أيضًا أن لاعبو النصر سددوا 49 تسديدة ذهبت 23 منها فقط على مرمى المنافسين وأسفرت 4 فقط عن أهداف، وقد خلت قائمة اللاعبين الـ20 الأكثر محاولة للتسديد على المرمى من لاعبي فارس نجد باستثناء المهاجم الشاب أيمن يحيى صاحب التسع تسديدات، وقد احتل المركز الـ18.

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أيمن يحيى ينضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر إصابة أيمن يحيى مهاجم النصر الشاب بفيروس كورونا، وسيغيب عن مباراة جامايكا الودية وعلى الأرجح لن يلعب بمواجهة الهلال في ديربي الرياض يوم 23 نوفمبر الجاري.

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وزير الرياضة يكشف حقيقة منح الهلال مليار ريال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا

نفى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ما يُشاع حول منح الوزارة نادي الهلال مليار ريال سعودي مكافأة له عقب تتويجه بدوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أن تلك المعلومة عارية تمامًا عن الصحة.

موضحًا خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية "الحديث عن منح الهلال مكافأة قدرها مليار ريال سعودي عارٍ تمامًا عن الصحة، كل الأرقام الخاصة بدعم الوزارة للأندية مُعلن عنها، الهلال حصل على مكافأة بالفعل ولكن قيمتها 200 ألف ريال، وقد أبلغنا النصر أنه سيُكافأ حال تأهل للمباراة النهائية لكنه لم يفعل".

عبد العزيز بن تركي الفيصل: الهلال وغيره من أندية الممتاز ليسوا للبيع

رد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على رغبة الوليد بن طلال شراء نادي الهلال حال طرحه للبيع بالتأكيد على أن طرح أندية الدوري الممتاز للبيع مستبعد تمامًا خاصة في المرحلة الأولى.

#فيديو

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلق على تصريح سمو الأمير @Alwaleed_Talal بجاهزيته لشراء نادي #الهلال : أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع في المرحلة الأولى.. #وزير_الرياضة_في_الصورة pic.twitter.com/Cqp0xQXUCF — في الصورة (@almodifershow) November 16, 2020

إذ قال "ستكون هناك معايير خاصة للأندية التي ستُطرح للبيع، والهلال ليس منها خاصة في المرحلة الأولى، أندية الدوري الممتاز لن تُطرح للبيع، سيتم طرح أندية دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة".

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