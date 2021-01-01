أخبار النصر اليوم | دراسة إسقاط بغلف .. والباطن يضع خطة مواجهة العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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بغلف "الذهبي" يوجه رسالة للنصر .. ويوضح موقفه من الدعم مستقبلًا

أعلن عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي للنصر، عن ابتعاده عن دعم الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا مع مسؤولي العالمي.

ووقعت أزمة مؤخرًا بسبب مكافآت قدمها بغلف خلال الفترة الأخيرة، وقد لا تكون وصلت لمستحقيها، وهو ما نشب بسببه خلافات عدة. " اقرأ التفاصيل "

عادل التويجري: "لا لقيد حمد الله آسيويًا .. أمرابط أفضل منه"

تحدث عادل التويجري الناقد الرياضي، عن قائمة النصر الآسيوية ومن يرجح انضمامه للعالمي من المحترفين قبل الانطلاقة في دوري أبطال آسيا الوشيكة في الشهر المقبل.

ويعيش النصر حالة من التخبط منذ بداية الموسم حيث استفاق مؤخرًا وحسّن من وضعه في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

مدرب الباطن يضع خطة مواجهة النصر

وضع المدرب البرتغالي خوسيه جاريدو، المدير الفني لفريق الباطن، خطة مواجهة فريقه أمام النصر، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاريدو قام بتنويع التمارين التكتيكية لفريق الباطن، وذلك تحت إشراف المعد البدني للفريق، حيث حرص المدرب البرتغالي على تطبيق مناورة على ثلثي مساحة الملعب، حيث شرح للاعبيه خطة المباراة.

تقارير .. النصر يدرس إسقاط عضوية بغلف

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة أنمار الحائلي، تدرس حاليًا تقديم طلبًا لوزارة الرياضة، لإسقاط عضوية عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بالنادي.

وأشارت التقارير إلى أن الكثيرين بنادي النصر حاولو تهدئة الأوضاع بين بغلف والإدارة، ولكن المحاولات لم تتكلل بالنجاح، وهو ما جعل النصر يدرس إسقاط عضوية بغلف.