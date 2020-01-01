أخبار النصر اليوم | ضجة بسبب "رونالدو" .. وشفاء حمدالله من كورونا

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

جماهير النصر تثير ضجة على "تويتر" بسبب رونالدو

أثارت جماهير النصر السعودي ضجة كبيرة بعد اطلاق "هاشتاج" خاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أنباء اقتراب رحيله عن يوفنتوس الإيطالي مطالبين بالتعاقد معه.

وجاءت التغريدات من جماهير النصر بشكل كبير للغاية، حيث اجتاح هاشتاج "رونالدو نصراوي" منصة "تويتر" خلال الساعات الأخيرة.

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تقارير .. حمدالله يتخلص من "كورونا" وتحديد موعد عودته لتدريبات النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطور حالة المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر، وإصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

فيروس كورونا هاجم نادي النصر بشراسة خلال الفترة الأخيرة وتخطت حالات الإصابة داخله الـ14 حالة وخاض الفريق المباراة الماضية بلاعبين محليين. ( طالع التفاصيل )

النصر يجري مسحة طبية من أجل الاطمئنان على لاعبيه

أجرى نادي النصر خلال تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، مسحة طبية على اللاعبين بعد المعاناة خلال الفترة الماضية بتواجد إصابات عدة بفيروس كورونا.

ويعاني النصر خلال الوقت الحالي من إصابات عدة بفيروس كورونا تتجاوز الـ14 حالة وهو ما يضع العالمي في وضع صعب للغاية بغياب عناصر مؤثرة للغاية.

الكشف عن متعافين من كورونا داخل النصر وينتظرون مسحة أخيرة

كشفت بعض التقارير الصحفية، خلال الساعات الأخيرة عن شفاء كلًا من بيتروس وبيتي مارتينيز ونور الدين أمرابط ومايكون والكوري الجنوبي كيم من فيروس كورونا.

وينتظر اللاعبون نتيجة المسحة الأخيرة لهم من أجل التأكد من سلامتهم قبل الانضمام للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

النصر يرفع عرضه لبيتريسكو

أكدت صحيفة "GPS" الرومانية أن نادي النصر السعودي رفع من عرضه إلى بيتريسكو؛ المدير الفني الحالي لكلوج الروماني، من أجل التعاقد معه بدلًا من المدرب الحالي روي فيتوريا.

وأوضحت الصحيفة أن العرض وصل إلى 5.5 مليون يورو، بواقع 2.5 مليون للموسم الحالي، و3 ملايين للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الرومانية إلى أن المدرب الروماني رحب بالعرض كونه يعادل خمسة أضعاف راتبه الحالي مع كلوج، وربما يتم حسم المفاوضات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ديوب: السومة وحمدالله وجوميس؟ .. استطيع التفوق عليهم

تحدث ماكيتي ديوب مهاجم فريق الشباب عن مسيرته مع الليوث في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقدرته على تحقيق التفوق على مهاجمي الأندية السعودية المنافسة. ( طالع التفاصيل )

برسبوليس يرد على استئناف النصر

أوضحت وكالة "فارس" الإيرانية أن نادي برسبوليس الإيراني، جهز مذكرة من 130 ورقة، للرد على استئناف النصر الخاص برفض الاحتجاج على نتيجة مواجهة الفريقين بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي قدمه العالمي بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، كونه ممنوع من قيد لاعبين بقرار من الاتحاد الدولي.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ملف النصر يتكون من 13 ورقة، ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي قراره النهائي اليوم الأربعاء، بعد الإطلاع عل مستندات كلا الناديين.

التمياط وعطيف وعبد الغني .. ضحايا الغياب الطويل عن الملاعب

نجوم كثيرة ابتعدت عن ملاعب كرة القدم السعودية بسبب الإصابات، لتحرم الجماهير مما يقدموه من إبداعات ومساعدة في تحقيق الإنجازات رفقة أنديتهم.

ولكن بالنظر إلى الإصابات في تاريخ الدوري السعودي نجد أن إصابة الرباط الصليبي الأكثر انتشارًا كالإصابات الأكثر تأثيرًا على اللاعبين من حيث فترة الغياب، حيث نرصد لكم خلال التقارير التالي أبرز إصابات وفترات غياب اللاعبين. ( طالع التفاصيل )