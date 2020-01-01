أخبار النصر اليوم | صفقة جديدة وكواليس انضمام عسيري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 18 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 18 يوليو 2020 ...

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هل يشكو النصر وعبد الفتاح عسيري؟ الأهلي اتخذ قراره

انتهى يوم أمس الجمعة مسلسل تجديد عقد عبد الفتاح عسيري مع ناديه الأهلي السعودي ، ولم تكن النهاية سعيدة للفريق وجماهيره، إذ رفض اللاعب تجديد العقد ووقع عقود انضمامه لنادي النصر بدءًا من منتصف الموسم القادم.

ويرتبط عسيري بعقد ينتهي مع الأهلي في 15 يناير القادم، وقد حاول النادي تجديده بشتى الطرق لكن الخلافات المالية والعرض المغري المقدم من النصر حال دون ذلك لتكون النهاية برحيله وتوقيعه للعالمي. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن راتب عسيري الجديد وكواليس الساعات الأخيرة قبل توقيعه للنصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن كواليس الصفقة الكبرى التي هزت الكرة السعودية يوم أمس الجمعة، والتي انتقل بموجبها عبد الفتاح عسيري من ناديه الأهلي السعودي إلى نادي النصر بدءًا من منتصف الموسم القادم.

ويرتبط عسيري بعقد ينتهي مع الأهلي في 15 يناير القادم، وقد حاول النادي تجديده بشتى الطرق لكن الخلافات المالية والعرض المغري المقدم من النصر حال دون ذلك لتكون النهاية برحيله وتوقيعه للعالمي. " اقرأ التفاصيل "

النصر يضم المدافع عبد الله الشنقيطي

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في ضم المدافع عبد الله الشنقيطي، من صفوف نادي الأنصار، لمدة 3 أعوام قادمة.

وبذلك تنجح إدارة نادي النصر في إتمام الصفقة الثالثة في يومين فقط، بعد الإعلان عن ضم عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي وعبد العزيز العلاوي لاعب أحد.

بغلف يقدم دعمًا ماليًا لحسم صفقات النصر الجديدة

قدم عبد العزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر الذهبي، دعمًا ماليًا جديدًا إلى إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، من أجل حسم الصفقات الجديدة للعالمي.

بغلف نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن تقديمه مبلغ مليون و700 ألف ريال، لدعم صفقات النصر خلال الفترة القادمة.

الأهلي يُحدد قيمة التنازل عن عسيري

قالت تقرير صحفية أن إدارة الأهلي سترفض التنازل عن الفترة المتبقية من عقد عبدالفتاح عسيري (6 أشهر متبقية) ، إلا بالحصول على (8) ملايين ريال.

النصر يمنح عسيري سيارة ومنزل

سيمنح نادي النصر عبد الفتاح عسيري، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سيارة هدية ويوفر له منزلًا في الرياض، حسبما أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة.

النصر يتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي

وقعت إدارة نادي النصر، بقيادة صفوان السويكت، أمس الجمعة، مع الظهير الأيسر عبد العزيز العلاوي، قادمًا من نادي أحد، لمدة 3 سنوات.

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