أخبار النصر اليوم | رسالة مادو، وفوز الصليهم وحمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الصليهم وحمدالله يفوزان .. أساسيان اليوم

أكدت صحيفة الرياضية السعودية عبر مصادرها الخاصة أن المدرب بيدرو إيمانويل استقر على الدفع بالسعودي عبد المجيد الصليهم في خط الوسط ليلعب بجانب عبد الله الخيبري أمام الوحدة، فيما اختار المغربي عبد الرزاق حمدالله ليلعب مهاجمًا وحيدًا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين شاركا في المناورة الأخيرة التي أجراها الفريق أمس استعدادًا لمباراة مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، موضحة أن المدرب البرتغالي فضل الحفاظ على فينسنت أبو بكر كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

مادو: نحن بانتظار جماهيرنا، وسنهديهم التأهل إن شاء الله

وجه عبد الله مادو مدافع النصر رسالة لجماهير الفريق طالبهم خلالها بالحضور بكثافة لمباراة دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي، واعدًا إياهم بإهدائهم فرحة الفوز والتأهل لنصف النهائي.

وأضاف "ندرك أن المباراة صعبة وقوية لكننا نمتلك الرغبة والحافز للفوز والتأهل، حضور الجماهير سيكون دافعًا إضافيًا لنا لأننا سنعمل على إهدائهم التأهل".

الاتحاد الآسيوي يُحذر الجميع: الاحتجاج على الحكام مرفوض

حذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا من تقديم أي احتجاج خاص بقرارات الحكام، مشيرًا إلى أنه يلتفت لمثل تلك الاحتجاجات، حيث سيتم تجاهل الشكوى ومصادرة الرسوم البالغة 500 دولار.

ولم يتوقف الاتحاد القاري هنا، بل أكد أن أي احتجاج سيكون لا أساس له من الصحة أو غير مسؤول سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط والأخلاق وسيُعاقب صاحبه بالغرامة المالية.

واستثنى الاتحاد الآسيوي من ذلك القرار الأخطاء الفنية المقرة في النسخة الجديدة من دوري الأبطال والمعدلة بواسطة المجلس التشريعي لكرة القدم "إيفاب".

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