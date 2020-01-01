أخبار النصر اليوم | حمدالله يُعادل رقم السومة في الهاتريك وحقيقة زيادة عدد أندية الدوري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 22 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 22 أغسطس 2020 ...

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اجتماع هام للأندية في دوري أبطال آسيا

قالت صحيفة الرياضية إن هناك اجتماع سيعقد خلال اليومين المقبلين، يتضمن ممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون، المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي، ممثلًا في ويندسور الأمين العام للاتحاد، في اجتماع خاص “عن بُعد”، وذلك لمناقشة مطالبات الأندية السعودية بعد التغييرات التي أجراها الاتحاد القاري في الامتيازات التي ستتحصل عليها الأندية المشاركة، في بقية مباريات البطولة.

حمدالله يُعادل رقم السومة في الهاتريك

تساوى المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر لكرة القدم مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي بعدد مرات تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة بواقع سبع مرات لكل لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وليد الفراج ينفي زيادة عدد أندية الدوري

كشف الإعلامي وليد الفراج حقيقة ما تردد عن وجود زيادة في عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل 2020، 2021، بعدما تردد أن عدد الفرق سيزيد لنحو 18 ناديًا.

وقال الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“، بحسب مصادره، أن أندية الدوري السعودي الموسم المقبل ستكون كما هي 16 ناديا، مع هبوط ثلاثة أندية وصعود ثلاثة أخرى، كما هو الحال.

ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

نستعرض سويًا المباريات المتبقية لكلا الفريقين في الدوري لهذا الموسم. طالع التفاصيل