أخبار النصر اليوم | جونز يتعافى والصرامي يتوعد "الخفافيش"

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 23 مايو 2020 ...

الصرامي يتوعد محاربي نادي النصر

تعود سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، الشخصيات التي تسعى لمهاجمة النادي، من خلال شن حرب شرسة ضدهم.

الصرامي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها الآتي:

المزيد من الفرق

"لم يدعموا العالمي بهللة واحدة، حتى هذه الصفقة عطلوها وليس صفقة الهداف المحلي فقط، كتاب سوف يتضمن الكثير من الحقائق التي تكشف حربهم الشرسة ضد النصر، لن يكون هناك مجاملة لأشخاص على حساب النصر".

"لن يفلت خفافيش الظلام من كشف أسمائهم في صفحات الكتاب عند صدوره، وكيف جندوا طاقاتهم لمحاربة النصر".

أحمد موسى يكشف سبب أزمة صديقه

كشف أحمد موسى محترف نادي النصر، عن سبب أزمة صديقه الغاني داميال أمارتي، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مشيرًا إلى انه يعاني من نفس المصير الذي حدث له قبل مغادرته النادي الإنجليزي وانضمامه للنادي السعودي.

وقال موسى خلال تصريحات لقناة TV3 النيجيرية: "الأمر لا يتعلق الأمر بأدائك، وكما ترون مثل صديقي دانيال أمارتي، فقد لعب الكثير من المباريات في ليستر ولكن الآن لا يلعب، لذا هل ستقول إنه لا يؤدي حسنا؟ لماذا كان يلعب في ذلك الوقت ولماذا لا يلعب الآن".

وواصل: "الأمر يتعلق باختلاف المدربين، والطريقة التي يلعب بها الفريق، البعض قد يحب طريقتك في اللعب، والبعض الآخر لا يحب الطريقة التي تلعب بها. الشيء الوحيد هو أن يكون لديك مكان آخر أفضل للذهاب".

جونز يتعافى ويدخل مرحلة جديدة مع النصر

دخل الأسترالي براد جونز، حارس مرمى نادي النصر، في مرحلة جديدة، من أجل الوصول إلى جاهزيته الكاملة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجهاز الطبي لنادي النصر، سمح إلى جونز باستخدام الأوزان، بعد أن منح يده راحة أسبوعين، عقب فك "الجبيرة" وإزالة المسامير.

نادي النصر طلب من جونز عدم استخدام الأوزان الثقيلة في الفترة الجارية، مع مواصلة التدريبات اللياقية، المفروضة عليه منذ إتمامه العملية الشهر الماضي.