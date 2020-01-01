أخبار النصر اليوم | تزايد حالات كورونا .. وتحديد موقف الغنام

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 أكتوبر

تتواصل منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في نسخته الجديدة وسط إثارة كبيرة في بداية الموسم الحالي.

وتتصدر محاولات النصر لاستعادة الانتصارات في البطولة بقيادة مدربه روي فيتوريا أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ...

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تزايد حالات كورونا داخل صفوف النصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك إصابتين جديدتين في صفوف النصر السعودي بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة بعد الاختبارت التي أجريت للاعبين بعد ظهور أكثر من حالة.

وجاءت النتائج إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا لكلًا من عبدالله الخيبري لاعب النصر وعايض القحطاني مدير الكرة، وسيتم خضوعهم للعزل والعلاج خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحالات الإيجابية قبل ذلك هم وليد عبدالله ويحيى الشهري وعبدالله الدوسري.

تعيين جديد في الجهاز الفني لنادي النصر

يصل مساء اليوم الجمعة، الإسباني هوجو كاماريرو المختص في التأهيل البدني، إلى الرياض من أجل الانضمام للجهاز الفني للنصر خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن الإسباني سيجتمع مع فيتوريا من أجل وضع خطة لتأهيل اللاعبين بدنيًا للمباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

تحديد موقف الغنام في يد الجهاز الطبي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن موقف سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر، من العودة للمشاركة في المباريات بالوقت الحالي في يد الجهاز الطبي للفريق.

وكان الغنام قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركات فريقه في دوري أبطال آسيا بداية الشهر الجاري أمام بيرسبوليس الإيراني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن اللاعب سيتم وضعه تحت أنظار الجهاز الطبي في مران اليوم وغدًا لتحديد موقفه من العودة للمباريات مرة أخرى.

نتيجة مسحة عبدالرزاق حمدالله نجم النصر

بعد انتشار حالات كورونا داخل صفوف نادي النصر السعودي، خضع الفريق لمسحات طبية من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع خلال الساعات الأخيرة.

وظهرت مسحة أجراها المغربي عبدالرزاق حمدالله مؤخرًا من أجل التأكد من خلوه من فيروس كورونا وجاءت سلبية، حيث كان أجراها أمس الأول.

استراتيجية واضحة وتعاقدات تاريخية .. كيف أدار النصر ملف الانتقالات الصيفية؟

موسم تاريخي من الانتقالات أجراه نادي النصر السعودي، بعد أن قام بعملية إحلال وتجديد كبيرة في صفوفه، وذلك على المستويين المحلي والأجنبي، بعد الخروج من موسم 2019-2020، بدون التتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين، وأيضًا دوري أبطال آسيا، ولكنه وصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر بدأ فترة الانتقالات الصيفية مبكرًا، عندما حسم صفقتين من العيار الثقيل على المستوى المحلي، وهما عبد المجيد الصليهم من صفوف نادي الشباب، وعبد الفتاح عسيري من الأهلي. (طالع التفاصيل)