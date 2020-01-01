أخبار النصر اليوم | النصر يفتقد فراس البريكان أمام أبها وفيتوريا يُغير التشكيل

جول يُقدم لكم أهم أخبار النصر السعودي اليوم 8 أغسطس 2020

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ...

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فراس البريكان يغيب أمام أبها

أكدت تقارير أن فراس البريكان، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، سيغيب عن مواجهة فريقه، بعد غد، أمام أبها ضمن الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فيتوريا يُجري تعديلات على الفريق

أجرى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، تغييراتٍ في تشكيله، على ما أظهرت الحصة التدريبية مساء أمس في ملعب النادي.

غموض موقف عبدالله مادو

أصبحت مشاركة عبد الله مادو، مدافع الفريق، في المباراة محل شكٍّ بسبب عدم جاهزيته الكاملة. وكان مادو خضع في الفترة الماضية لعملية في غضروف الركبة، أبعدته عن مباريات فريقه.

مايكون بيريرا ينهي فترة الحجر الصحي

أكدت تقارير صحفية، على أن مايكون بيريرا مدافع نادي النصر، أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه أمام أبها المقبلة، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكتب الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "اية الحجر الاحترازي للبرازيلي مايكون الآن، والمتضمن 7 أيام في منزله".