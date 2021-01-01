أخبار النصر اليوم | الموافقة على طلب مارتينيز .. وموعد جراحة أيمن يحيى

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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رد مفاجئ من عبد الرزاق حمد الله تعليقًا على براءته من لجنة الانضباط

علق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن براءته في أزمة مواجهة الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

البعض اتهم المهاجم المغربي بالتعدي الجسدي والمعنوي على وليد الأحمد؛ لاعب الفيصلي، مطالبين لجنة الانضباط بتوقيع أقصى عقوبة عليه. " اقرأ التفاصيل "

بعد القرار الرسمي .. خطوة جديدة من النصر في أزمة حمدالله

تفتح إدارة نادي النصر، خلال الأيام المقبلة، قضية عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق، عقب إغلاقها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالإعلان عن العقوبة الرسمية.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت إيقاف حمدالله لمدة مباراتين بعد تصرفه تجاه الكاميرا عقب لقاء فريقه أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتبرئته من واقعة الاعتداء على لاعب الفيصلي. " اقرأ التفاصيل "

النصر يوافق على طلب مارتينيز

وافق الجهاز الإداري بنادي النصر، على طلب اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، بمغادرة المملكة العربية السعودية، والسفر إلى بلاده، للاطمئنان على إصابته.

مارتينيز أبلغ الجهاز الإداري بناديه، بأنه سيسافر إلى بلاده، لكي يخضع لفحوصات طبية على موضع إصابه، وذلك لزيادة الاطمئنان.

تحديد موعد جراحة أيمن يحيى

أكدت تقارير صحفية، على أن أيمن يحيى لاعب نادي النصر، سيخضع لعملية جراحية في ألمانيا صباح يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على يد الطبيبة الألمانية يورك مشرك، بعدما تسلم التأشيرة الخاصة به من السفارة الألمانية.

يحيى يعاني من تمزق أسفل البطن، خلال مشاركته مع النصر في مواجهة أبها، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.