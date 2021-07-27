أخبار النصر اليوم | بُشرى سارة من آل معمر، وسبب غياب الصليهم عن الودية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يهزم بانديف وديًا

حقق النصر انتصارًا جيدًا على بانديف المقدوني وديًا مساء أمس في بلغاريا، حيث يُقيم هناك معسكره الإعدادي للموسم الجديد، وقد سجل له عبد الرزاق حمدالله من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وعبد الفتاح آدم من تسديدة قوية من داخل المنطقة.

المدرب مانو مينيزيس بدأ المباراة بالرباعي الخارق، حمدالله وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وفينسنت أبو بكر، وقد أشرك خلال اللقاء عددًا كبيرًا من اللاعبين للوقوف على مستواهم، خاصة أن تلك كانت المباراة الودية الأولى للفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

آل معمر يزف بشرى سارة لجماهير النصر

زف مسلي آل معمر رئيس النصر بشرى سارة لجماهير الفريق بإعلانه رسميًا مساء أمس إطلاق خدمة التذاكر الموسمية للموسم القادم.

الرئيس قال عبر تويتر "بدأنا مع شريكنا مرسول بارك رحلة جديدة بإطلاق خدمة التذاكر الموسمية لجمهورنا الغالي، حضوركم ومشاركتكم أكبر داعم ومحفز للاعبينا لتحقيق تطلعاتكم في الموسم القادم، ومكانك محجوز هي رسالة لكل عاشق ومحب للنصر".

بدأنا مع شريكنا #مرسول_بارك رحلة جديدة بإطلاق خدمة التذاكر الموسمية لجمهورنا الغالي، حضوركم ومشاركتكم أكبر داعم ومحفز للاعبينا لتحقيق تطلعاتكم في الموسم القادم، و #مكانك_محجوز هي رسالة لكل عاشق ومحب للنصر💛💙 — مسلي آل معمر (@musalli9) July 26, 2021

لماذا غاب الصليهم عن ودية النصر أمام بانديف؟

أوضح الصحفي علي العنزي أن غياب عبد المجيد الصليهم عن مباراة النصر الودية أمام بانديف المقدوني كان بسبب تعرضه لإصابة بسيطة في التدريبات مساء الأحد.

وأكد العنزي أن الإصابة بسيطة ولا تدعو للقلق لكن دون الكشف عن موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

درويش يؤجل حسم مستقبله

لم يرد بندر درويش لاعب النصر الصاعد حديثًا على عرض الأخدود لضمه بالإعارة خلال الموسم القادم، إذ فضل عدم الاستعجال والتفكير بالأمر جيدًا، وذلك لأنه يلعب أساسيًا مع فريق الشباب في النصر وكذلك منتخب الشباب السعودي.

النصر وافق على عرض الأخدود لدرويش وزميله الحارس رائد أزيبي، وفيما وافق الثاني على الانتقال لم يرد الأول بعد وطلب مهلة للتفكير.

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