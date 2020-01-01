أخبار النصر اليوم | فيتوريا يفرض الانضباط وكشف مطلب الأهلي للتخلي عن عسيري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 24 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 24 يوليو 2020 ...

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فيتوريا يفرض الانضباط قرر المدير الفني البرتغالي تطبيق تدريبات صارمة على لاعبي النصر من أجل إعادة الانضباط قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد الظهور بشكل مخيب الآمال في المباريات الودية.

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