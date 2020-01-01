أخبار النصر اليوم | عرض للحصول على عقد عسيري واتجاه في الأهلي للموافقة

النصر يعرض 3.5 مليون ريال للحصول على عسيري

قالت صحيفة "المدينة" بحسب مصادرها أن إدارة النصر قدمت عرضًا شفهيًا لشراء الأشهر الستة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مقابل 3.5 مليون ريال، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض حيث ترغب الإدارة في قيمة مالية أعلى.

الأهلي يتجه للموافقة على بيع عقد عسيري للنصر

قالت تقارير صحفية أن النية داخل الأهلي السعودي تتجه لإعلان موافقتها رسميًا، على بيع المتبقي من عقد اللاعب عبد الفتاح عسيري للنصر.

وكان النصر قد أعلن منذ أيام، التعاقد رسميًا مع عسيري لمدة ثلاث سنوات، وذلك فور دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع أهلي جدة، يوم 17 يوليو الجاري.

راحة للاعبي النصر

منح البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي، لاعبيه راحة من التدريبات، أمس الجمعة، على أن يستأنف العالمي تمريناته الاعتيادية، مساء اليوم السبت.