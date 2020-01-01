أخبار النصر اليوم | عرض للحصول على عقد عسيري واتجاه في الأهلي للموافقة
تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.
جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 25 يوليو 2020 ...
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النصر يعرض 3.5 مليون ريال للحصول على عسيري
قالت صحيفة "المدينة" بحسب مصادرها أن إدارة النصر قدمت عرضًا شفهيًا لشراء الأشهر الستة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري مقابل 3.5 مليون ريال، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض حيث ترغب الإدارة في قيمة مالية أعلى.
الأهلي يتجه للموافقة على بيع عقد عسيري للنصر
قالت تقارير صحفية أن النية داخل الأهلي السعودي تتجه لإعلان موافقتها رسميًا، على بيع المتبقي من عقد اللاعب عبد الفتاح عسيري للنصر.
وكان النصر قد أعلن منذ أيام، التعاقد رسميًا مع عسيري لمدة ثلاث سنوات، وذلك فور دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع أهلي جدة، يوم 17 يوليو الجاري.
راحة للاعبي النصر
منح البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر السعودي، لاعبيه راحة من التدريبات، أمس الجمعة، على أن يستأنف العالمي تمريناته الاعتيادية، مساء اليوم السبت.
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سيطرة اتحادية .. أسوأ لاعبي الدوري السعودي قبل توقف "كورونا"
مر على الدوري السعودي للمحترفين الكثير من اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب خلال تاريخه، منهم من قدم أداءً فنيًا مبهرًا، وهناك العديد من اللاعبين الذين فشلوا بشكل واضح في ترك أي بصمة لهم أو ذكرى غير وصفهم بالأسوأ.( طالع التفاصيل )