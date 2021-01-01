أخبار النصر اليوم | مينيزيس يصل الرياض، وكورونا تُبعد المهاجم عن المران

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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مدرب النصر الجديد يصل الرياض

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر وصول مدربه الجديد، البرازيلي مانو مينيزيس، وطاقمه المساعد إلى العاصمة السعودية الرياض لتولي تدريب الفريق.

ونشر تويتر النصر مقطع فيديو لكواليس وصول المدرب الذي عينه النادي خلفًا للكرواتي ألين هورفات.

مران النصر .. فلورين يقوده وغياب البريكان عنه

بدأ النصر اليوم تدريباته اليومية ضمن معسكره المغلق استعدادًا لمباريات دوري أبطال آسيا، وقد قاد المران فلورين مدرب فريق الشباب في النادي.

وقد ركز المدرب على التدريبات البدنية، وقسم اللاعبين إلى 3 مجموعات، وكان الختام بمناورة فنية أجريت على منتصف الملعب.

وشهد المران غياب المهاجم فراس البريكان بعد إصابته بفيروس كورونا.

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