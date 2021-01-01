أخبار النصر اليوم | قرار أول لآل معمر، وهورفات يُوضح شرط نجاح الموسم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 5 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 5 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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هورفات: آسف للخسارة، وذلك شرط نجاح موسم النصر

حمل ألين هورفات المدير الفني للنصر اللاعبين مسؤولية الخسارة أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، بقوله أن التراخي أصابهم عقب تفوقهم عدديًا أمام منافسهم.

النصر خسر بهدف نظيف يوم أمس، وقد تحدث مدربه قائلًا عن الهزيمة "يحدث عادة أن يُصاب اللاعبون بالتراخي عقب التفوق العددي، فيما يصبح لدى الفريق المنقوص دوافع أقوى، آسف للخسارة، وتلك كرة القدم".

تابع "أعد بالعمل بجد وتقديم أفضل ما لدي ليظهر الفريق بالمستوى الأفضل. تحسن مركز النصر في جدول الترتيب والتأهل للدور القادم في دوري أبطال آسيا بجانب الفوز الذي تحقق بالسوبر يجعل موسمنا ناجحًا".

آل معمر يُعين الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنصر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر الجديد عين أحمد الغامدي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

الغامدي سبق أن تولى مناصب نائب مدير إدارة كرة القدم ومدير الاحتراف ومسؤول التراخيص في النصر، وقد عينته إدارة صفوان السويكت مديرًا تنفيذيًا.

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