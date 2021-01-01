أخبار النصر اليوم | حسم موقف حسين عبد الغني، وإبعاد المهاجم عن مواجهة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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هورفات يمنع مهاجم النصر من مواجهة الهلال في دوري الشباب

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ألين هورفات المدير الفني للنصر منع محمد مران مهاجم الفريق من خوض مواجهة الهلال في دوري الشباب اليوم السبت.

وأقدم المدرب على تلك الخطوة لحاجته لخدمات المهاجم الشاب في الفريق الأول.

آل معمر يحسم موقف حسين عبد الغني

حسم مسلي آل معمر رئيس النصر الجديد موقف حسين عبد الغني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم، حيث أشاد به مؤكدًا أنه ابن النادي ولا مساس أبدًا بمنصبه.

إذ قال حسبما لقناة العربية "هو ابن النادي، ولا توجد أي أحاديث بشأن رحيله عن منصبه الحالي، هو نجم ويؤدي عمله كما ينبغي، من الآن إلى نهاية الموسم سنقيم عمل الجميع، والبقاء سيكون للأصلح".

رئيس القادسية يُوضح: لماذا قدم شكوى ضد الاتحاد وليس النصر؟

كشف ناصر الدغيثر رئيس القادسية المكلف السبب خلف عدم تقديم شكوى ضد النصر بشأن مستحقات انتقال خالد الغنام، عكس ما حدث مع الاتحاد، حيث قدم النادي شكوى لعدم حصوله على قيمة انتقال هارون كمارا.

إذ قال خلال برنامج الدوري مع وليد "النصر بادر بالتحدث معنا وتلقينا وعدًا بالحصول على كافة المستحقات والمقدرة بـ10 ملايين ريال سعودي قبل نهاية العام الجاري، فيما الاتحاد لم يرد على اتصالاتنا أبدًا ولذا تقدمنا بشكوى ضده".

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