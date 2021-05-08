أخبار النصر اليوم | خلاف يُهدد بقاء أمرابط، وحسم مستقبل المهاجم المعار

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 8 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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خلاف يُهدد بقاء أمرابط مع النصر

أوضحت مصادر صحفية أن هناك خلافًا يُهدد بقاء نور الدين أمرابط مع النصر الموسم القادم.

عقد اللاعب المغربي مع ناديه السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك رغبة من الطرفين في تجديده لكن الخلاف حول مدة العقد الجديد.

النادي وحسب صحيفة اليوم السعودية يرغب في تجديد العقد لـ6 أشهر أو موسم واحد ليكون أمرابط بديل جونزالو مارتينيز، فيما يرفض المغربي ذلك ويطلب التجديد لموسمين على الأقل.

النصر يحسم مستقبل مهاجمه المعار من الرائد

أفادت مصادر صحفية أن النصر لا ينوي تفعيل بند الشراء الموجود في عقد استعارة رائد الغامدي من الرائد.

وأوضحت تلك المصادر أن المدير الفني الجديد للفريق "مانو مينيزيس" طلب إعادة المهاجم الشاب إلى ناديه لعدم الحاجة إليه الموسم القادم.

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