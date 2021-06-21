أخبار النصر اليوم | موعد عودة مارتينيز، ومحاولة اصطياد الأخطبوط

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يُحاول اصطياد الأخطبوط

أفادت مصادر صحفية من كوريا الجنوبية أن النصر يسعى خلف تشون هيون وو حارس مرمى أولسان هيونداي الملقب بالأخطبوط.

الفريق السعودي لم يُجدد عقد براد جونز وقد ارتبط بأكثر من اسم محلي أبرزهم فواز القرني ومحمد العويس، لكن يبدو أن العملية القادمة ستكون محاولة اصطياد الأخطبوط الكوري الجنوبي خاصة لقدراته وخبراته الكبيرة.

جمال عارف يُشيد بعمل مسلي آل معمر في النصر

أشاد الناقد الرياضي جمال عارف بعمل مسلي آل معمر في إدارة النصر، مؤكدًا أن أسلوب العمل حاليًا بعيد عن القرارات الارتجالية التي كلفت النادي أموالًا كثيرة قديمًا.

يبدو ان ادارة النصر بقيادة الاخ الصديق #مسلي_آل_معمر عاقدة العزم على ان يكون العمل في النادي باسلوب علمي بعيدا عن القرارات الارتجالية التي كلفت النادي اموالا طائلة في الاستقطابات المحلية والأجنبية .

ابوعبدالله رجل يعمل بإحترافية عالية اكتسبها من خلال خبرته في العمل الاداري . — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) June 20, 2021

إذ كتب "يبدو ان إدارة النصر بقيادة الأخ الصديق مسلي آل معمر عاقدة العزم على أن يكون العمل في النادي بأسلوب علمي بعيدًا عن القرارات الارتجالية التي كلفت النادي أموالًا طائلة في الاستقطابات المحلية والأجنبية. أبوعبدالله رجل يعمل باحترافية عالية اكتسبها من خلال خبرته في العمل الإداري".

تحديد موعد عودة مارتينيز للملعب

أفادت مصادر صحفية أن جونزالو مارتينيز صانع ألعاب النصر اقترب من نهاية مرحلة العلاج الطبيعي لإصابته في الركبة، إذ تبقى له أسبوعين، سيخضع بعدها تدريبات خاصة بتقوية العضلات لمدة شهرين.

المصادر أوضحت أن مارتينيز سيعود للملعب لأداء تدريبات خاصة لمدة 3 أشهر قبل أن ينخرط في التدريبات الجماعية لفريقه، مما يؤكد غيابه عن المعسكر الإعدادي للفريق.

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